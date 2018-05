Container-Anlage bleibt, wie sie ist

Anzeige

Ohne Gegenstimme erfolgte die 5. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Röttingen mit Einbeziehung vom Ortsteil Strüth. Dieser wurde erforderlich, da im Ortsteil ein junges Ehepaar am Ortsrand ein Wohnhaus mit Carport und Pferdestall errichten will. Die Gemeindeverbindungsstraße zwischen Strüth und dem Weikersheimer Ortsteil Schäftersheim ist als dringend sanierungsdürftiger Weg im Sinne des Kernwegs eingestuft. Das Amt für ländliche Entwicklung regte nun an, den rund zwei Kilometer langen und nur drei Meter breiten Weg auf Gemarkung Strüth auf eine 3,50 Meter Wegbreite und befahrbares Bankett auszubauen. Die Gesamtkosten wurden auf zirka 450 000 Euro geschätzt. Der Eigenanteil für Röttingen wird 120 000 Euro betragen.

Bei einer Sanierung im Flurbereinigungsverfahren wäre voraussichtlich mit einem geringeren Fördersatz zu rechnen gewesen. Nach Angaben von Bürgermeister Umscheid, plant auch die Stadt Weikersheim, das Teilstück von Schäftersheim bis zur Landesgrenze auszubauen bzw. zu sanieren.

Grünes Licht gab es beim Antrag auf die Neuabgrenzung des Landschafsschutzgebiets „Täler der Tauber, Gollach, Steinach und umgebende Wälder“ im Stadtgebiet Röttingen.

Nach Antragsunterlagen an die Untere Naturschutzbehörde des Landratsamtes Würzburg sollen 3,9 Hektar heraus- und 9,4 Hektar hineingenommen werden. Diese Maßnahme ist im Zuge eines neuen Bebauungsgebiets erforderlich und soll im Juli im Kreistag behandelt werden. brun

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 09.05.2018