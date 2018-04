Rothenburg.Unterstützungskräfte der Bereitschaftspolizei aus Nürnberg führten am Mittwochabend Verkehrskontrollen im Stadtgebiet durch. Zwei vor der Polizeiinspektion in der Ansbacher Straße kontrollierte Fahrzeugführer waren hierbei in unzulässiger Weise alkoholisiert. Gegen 21 Uhr war es ein 30-jähriger Autofahrer, bei dem der Alkotest einen Wert von rund 0,6 Promille aufwies. Bei einer 53-Jährigen,

...

Sie sehen 68% der insgesamt 591 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 09.11.2012