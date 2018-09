Entspannungskurs

Bad Mergentheim.Einen Kurs "In der Ruhe liegt die Kraft" veranstaltet der TV. Der achtwöchige Kurs beginnt am Donnerstag, 22. November. Er findet immer donnerstags von 9 bis 10 Uhr in der Turnhalle Stadtgarten statt. Der Kurs beinhaltet Entspannungsübungen zur Stressbewältigung, Körperwahrnehmung und um Verspannungen zu lösen. Weitere Inhalte sind rückengerechtes Alltagsverhalten, kräftigen und dehnen der

