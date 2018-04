Fränkischer Krimipreis für einen Iren

Der irisch-deutsche Autor Killen McNeill kommt nach Rothenburg. © FN

Rothenburg.Seit 40 Jahren lebt der aus Nordirland stammende Autor Killen McNeill in Franken. Preisgekrönt sind seine Kurzkrimis, außergewöhnlich seine Romane. Einblicke in sein Schaffen gibt der Schriftsteller am Mittwoch, 4. Februar, ab 19.30 Uhr im Wildbad Rothenburg in einer gemeinsamen Veranstaltung mit der Stadtbücherei Rothenburg.

Der Wahl-Franke Killen McNeill liest aus seinen Kurzkrimis und

...

Sie sehen 24% der insgesamt 1681 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.01.2015