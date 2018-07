Gegen Baum geprallt

Creglingen.Nicht angepasste Geschwindigkeit und alkoholische Beeinflussung waren die Ursache dafür, dass am Samstag um 7.35 Uhr in einer Linkskurve der Klingener Straße ein 26-jähriger nicht angegurteter Autofahrer mit seinem VW Polo nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Am VW Polo entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 4000 Euro, der Fahrer blieb unverletzt,

...

Sie sehen 67% der insgesamt 600 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Montag, 12.11.2012