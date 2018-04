Gestohlenen Pkw in Brand gesteckt

Anzeige

Creglingen.Unbekannte Täter setzten zwischen Freitag, 20 Uhr, und Samstag, 14.08 Uhr, neben der L 2256, bei Kilometer 0,380 zwischen Reinsbronn und Sechselbach, auf einem Feldweg einen Opel Zafira in Brand. An dem Pkw waren die amtlichen Kennzeichen ER-NM 88 angebracht. Wie schnell festgestellt werden konnte, wurde der silberfarbige Opel Zafira am 13. Januar als gestohlen gemeldet. Das Polizeirevier Bad Mergentheim(Telefon 07931/54990) sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen am Brandort oder bezüglich des Opel Zafira gemacht haben.