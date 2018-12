Liturgische Radfahrt

Creglingen.Entlang dem Gaubahnradweg wird eine "liturgische Radtour" am Samstag, 19. Juni, angeboten. Ziel ist Gaukönigshofen, wo eine Mittagspause samt Synagogenbesuch (und Besuch weiterer jüdischer Spuren) vorgesehen ist. Die Route führt auf einer vom Gelände her leicht zu bewältigenden Streckenführung vorbei an markanten historischen Punkten auf einem Weg, der als Teil des "Jakobswegs" ausgewiesen

...