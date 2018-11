Nachwuchs setzt sich gut in Szene

Am sechsten Mainfranken-Cup in Marktheidenfeld beteiligten sich 313 Schwimmer aus 25 Vereinen, darunter die teilnehmerstarke Nachwuchsgruppe der Schwimm-Sportler des TV Bad Mergentheim. Bei nasskaltem Wetter gaben die 14 Schwimmer einen Einblick in ihre aktuelle Leistungsstärke und schafften eine Vielzahl persönlicher Bestleistungen mit ordentlichen Steigerungen.

Sophie Kipp (AK 11)

