Anzeige

Bad Mergentheim. Einen neuen Ansprechpartner in Sachen professionelle Fahrzeugpflege finden Interessierte in der Person von Marco Göddert. Sein in der Daimlerstraße ansässiger Betrieb bietet von der Handwäsche über die intensive Innen- und Lackreinigung bis zum Polieren und Versiegeln und weiteren Leistungen rund um die Fahrzeugpflege ein breites Spektrum an Angeboten - "gründlich, pünktlich und zuverlässig," wie der Firmeninhaber betont. Bild: Hammer