"Reformation hat nichts von ihrer Bedeutung verloren"

Weikersheim.Zum Reformationsfest spricht am Montag, 31. Oktober, 19.30 Uhr, in der Stadtkirche St. Georg Prälat i. R. Hans-Dieter Wille, Tübingen. Sein Thema ist "In Freiheit und Würde - Zur bleibenden Aktualität der Reformation".

Dass die evangelischen Christen in jedem Jahr das Reformationsfest feiern, so Dekan Reinhard Tröster, unterstelle doch, dass dieser Tag des Thesenanschlags von Martin

...

Sie sehen 22% der insgesamt 1789 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Montag, 24.10.2011