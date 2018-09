Spaß auf hohenlohisch

Niederstetten."Annaweech", das ist Musik und Spaß in Hohenloher Mundart, dargeboten von den fünf Kochertaler Musikern "Molle" (Frank Winkler) an Gesang und Gitarre, "Frett" (Rolf Schneider) am Schlagzeug, "Gassi" (Volker Gässler) am Keyboard, "Boudsch" (Peter Botsch) an Gesang und Gitarre und Harry Weber am Bass.

Während ihres Programms taucht das Publikum wie sonst nur selten in die Hohenloher

...