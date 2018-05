"Wonderful call from Niederstetten"

Das 1991 anlässlich des 650-Jahr-Jubiläums der Stadt Niederstetten erschienene Heimatbuch beweist, dass die beiden Kirchheimer-Schwestern vor Beginn der Nazizeit voll integriert waren. Die 1931 entstandene Aufnahme der TV-Damenriege zeigt Rosl Kirchheimer (Vierte von rechts) und Elsie Kirchheimer (rechts), die heute ihren 100. Geburtstag feiert. © Heimatbuch der Stadt Niederstetten

Niederstetten.Walter Krüger blieb die Spucke weg, als im August Post aus Florida eintrudelte. Der Inhalt: Eine Einladung zur Geburtstagsfeier nach Florida - zum 100. Geburtstag von Elsie Risch. Risch? Der Name war Krüger sofort vertraut: Natürlich - Elsie Kirchheimer, die vor annähernd einem Jahrhundert, genau am 2. Januar 1916, als der erste Weltkrieg gerade seinem blutigen Höhepunkt entgegen tobte, in

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 02.01.2016