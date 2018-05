Creglinger Landfrauen ziehen Bilanz

Anzeige

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Creglinger Landfrauenvereins wurden verdiente Mitglieder geehrt. Außerdem standen Neuwahlen an.

Creglingen. Bei der Jahreshauptversammlung des Landfrauenvereins Creglingen erinnerte Schriftführerin Martha Bruder an viele Aktivitäten im abgelaufenen Jahr. Von den „Spuren des Plastikmülls“ über „Weihnachten in Madagaskar“, „Feng Shui“, „Butter“, „Höflichkeit und Benimmregeln“, bis hin zu „Heimat“, gab es Informationen zu vielen Themen. Aktiv beteiligte sich der Landfrauenverein an der Leistungsschau und brachte Weihnachts- und Osterdekoration in Creglingen an.

Zuschüsse zum Ausflug

Im Kassenbericht informierte Birgit Betz darüber, dass es Zuschüsse zum Ausflug gab, da der Verein gut gewirtschaftet hatte. Lore Herrmann berichtete von der Kassenprüfung, die sie mit Heidi Müller durchgeführt hatte und bescheinigte eine einwandfreie Kassenführung. Daraufhin beantragte Bürgermeister Uwe Hehn die Entlastung des gesamten Vorstandes, die einstimmig erteilt wurde. Nun standen die Wahlen an. Die langjährigen Vorstandsmitglieder Gerlinde Reuther und Martha Bruder stellten sich nicht mehr zur Verfügung. Erste Vorsitzende wurde Sabine Schneider; zweite Vorsitzende und Kassiererin Birgit Betz.