Das Angebot für Jugendliche ist riesengroß

Anzeige

Der Zusammenschluss der Gewerbe- und Handelsvereine Creglingen, Niederstetten, Röttingen und Weikersheim für eine gemeinsame Ausbildungsmesse wurde von allen Ausstellern gelobt.

Niederstetten. Stand der gestrige Messefreitag ganz im Zeichen des Erkundens der Ausbildungs- und Studienangebote für die Schulklassen, so kommen am heutigen Samstag vorwiegend Eltern mit ihren Jugendlichen, die aktuell oder in Kürze vor der Berufswahl stehen. Der Messezeitraum im März ist ideal: So kann für den Ausbildungsbeginn in diesem Jahr, als auch schon für 2019 geworben werden. Darüber hinaus wurden zahlreiche Praktika vereinbart.

Das Angebot für die Jugendlichen war riesengroß, an den Ständen der über 50 Aussteller wurden insgesamt 130 Berufsbilder vorgestellt. Die Betriebsgrößen waren ebenfalls sehr vielseitig: Neben den Global Playern aus der Region präsentierten sich auch zahlreiche Einzelunternehmer. Das Portfolio der angebotenen Ausbildungsberufe und Studienplätze reichte vom sozialen und pflegerischen Bereich über die Klassiker der kaufmännischen Berufe bis hin zu technisch-gewerblichen Berufen, dem Handwerk und dem öffentlichen Dienst.