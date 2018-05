Das Ergebnis zählt

Anzeige

Einer meiner Onkel gehört zu dieser dritten Gruppe. Vor einigen Jahren sind meine Eltern mit ihm und meiner Tante zum Skiurlaub in die Alpen gefahren. Die Familien waren in getrennten Autos unterwegs und obwohl meine Eltern früher losgefahren sind, waren sie viel später am Ziel. Sie mussten nämlich an einem eingeschneiten Pass im Auto übernachten. Mein Onkel dagegen hatte bei der Abfahrt getrödelt, wurde dafür aber schon frühzeitig umgeleitet und konnte über eine andere Strecke problemlos durchfahren. Das Beispiel mag vielleicht etwas trivial klingen, aber meinem Onkel passieren ständig solche Dinge. Außerdem ist er in seinem Beruf als Handwerker sehr begabt, seit Jahrzehnten glücklich verheiratet und Vater dreier wohlgeratener Söhne.

Mich selbst würde ich zur zweiten Gruppe zählen. Der Ausfall der Gangschaltung war erstmal ärgerlich, weil ich das Fahrrad bald darauf für die Fahrt zu einem Termin gebraucht hätte. Aber wenn die Gangschaltung nicht zu dieser Zeit den Geist aufgegeben hätte, wäre vielleicht schon auf der nächsten Fahrt die Felge gebrochen und ich hätte mich schwer verletzt. Im Studium haben mich ungünstige Prüfungstermine und Dozentenwechsel teils viel Zeit und Nerven gekostet. Am Ende standen aber immer relativ gute Abschlüsse. Generell kommt es mir so vor, also ob in meinem Leben häufig Ereignisse so zusammenfallen, dass daraus eigentlich vermeidbare Probleme entstehen. Diese haben jedoch meist keine langfristigen negativen Folgen.

Zur ersten Gruppe gehört einer meiner früheren Kommilitonen. Nach der Schule ist er zur Bundeswehr gegangen und hat es sogar bis zum Leutnant geschafft. Dann griff er jedoch im Streit einen Vorgesetzten an und wurde entlassen. Das anschließend begonnene Studium brach er ab, weil er sein Leben nicht organisiert bekam.

Später sah es eine Weile so aus, als ob es wieder aufwärts gehen würde. Er begann eine Ausbildung, heiratete, bekam ein Kind. Vor ein paar Tagen hörte ich nun, dass er einen Anwalt für Familienrecht sucht und wieder alleine in einem kleinen Zimmer wohnt.

Natürlich sind die Übergänge zwischen diesen Gruppen teils fließend. Meine Selbsteinordnung in der Mitte des Spektrums hilft mir aber, vieles entspannter zu sehen. Zum Beispiel versuche ich, in größeren Zeiträumen zu denken. In ruhigen Momenten gelingt mir das auch. Nur manchmal ärgere ich mich in Stresssituationen dann doch wieder über Kleinigkeiten wie einen verpassten Zug oder einen Stau. Dabei bin ich eigentlich froh, dass ich bis jetzt unbeschadet ans Ziel gekommen bin, auch wenn der Weg dorthin manchmal anstrengend war.

