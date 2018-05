Das ganze Dorf hat Ideen eingebracht

Anzeige

In drei sonst privat genutzten Kellern, zwei Scheunen und natürlich auf dem Dorfplatz wird zentral und zugleich bunt verteilt gefeiert – mit Sang und Klang natürlich, und selbstverständlich auch mit Herzhaftem für Leib und Magen. „Viva La Vida“, die noch recht junge Tauberrettersheimer Chorformation „Tauberherzen“ und der Queckbronner Karl Pflüger mit seiner Zieharmonika werden an allen Fest-Brennpunkten für Stimmung sorgen. Das ganze Dorf sei mit dabei, schwärmt MGV-Vorsitzender Jochen Emmert: Das Altersspektrum der Helferschar reicht vom Schulkind bis zum Mittachtziger – und alle bringen Ideen ein. Der Jugendclub feilt schon an Highlights für die Cocktailbar, die Bewirter in Herrenzimmerns Scheunen und Kellergewölben verkosten derzeit noch letzte regionaltypische Schmankerlrezepte. Der ehemalige Ortsvorsteher Reinhold Dreher pustet den Lagerstaub von alten Bildbeständen und Dokumenten. Er wird so in der zur ländlichen Ausstellungshalle umfunktionierten Scheune Einblicke in die Vergangenheit von Chor, Ort und Region ermöglichen. Einblick nehmen kann man am Festwochenende auch in den dann ausgeleuchteten riesigen Zehntkeller – ein Erlebnis besonderer Art. Zum Festausklang gegen Mitternacht finden auf dem Dorfplatz die „Häckers“ und die Festgemeinde zusammen. Hier geht das Fest dann auch am Sonntag, 10. Juni, weiter. Zunächst um 10 Uhr mit einem zum Anlass passenden OpenAir-Gottesdienst. Anschließend ziehen lockende Düfte über den Platz: Der Mittagstisch wird vorbereitet, der dann ab 11.30 Uhr bereit steht. Nachmittags verwöhnen die Landfrauen mit Kaffee und Kuchen.

Für die Kleinen gibt es auf der Spielstraße am Dorfplatz genug Abwechslung. Ab 13.30 Uhr, nach der offiziellen Eröffnung und den Grußworten – unter anderem werden Niederstettens Bürgermeisterin Heike Naber, die die Schirmherrschaft für die Jubiläumsveranstaltung übernommen hat, und der Vorsitzende des Hohenloher Sängergaus Gerhard Hauf erwartet – beginnt das Freundschaftssingen, bei dem zahlreiche Sängerinnen und Sänger dem Jubiläumschor in heiterem Wettstreit ihre Honneurs darbringen werden.

Manfred Wicker, seit vergangenem Jahr Ehrenvorsitzender des MGV 1888 Herrenzimmern, wird dabei als Moderator neben „seinem“ Chor den „Liederkranz Pfitzingen“, den Gesangverein „Harmonie Adolzhausen“, die „Harmonists Adolzhausen“, die „Concordia Apfelbach“, den „Liederkranz Wildentierbach-Rinderfeld“ und den „Sängerkranz Nassau“ ankündigen können. Sie alle schließen sich gern der Aufforderung „Sing mit uns!“ aus der Erkennungsmelodie des MGV 1888 Herrenzimmern an. Denn sie alle wissen: Singen macht Freude – und Singen hilft, Freundschaften aufzubauen und zu pflegen. Den lockeren Festausklang wird ab etwa 16 Uhr Adolf Niklas musikalisch begleiten.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 23.05.2018