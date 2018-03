Das Leben dem Guten verschrieben

Anzeige

Wermutshausen.Mit einem festlichen Gottesdienst feierten 21 Männer und Frauen der Jahrgänge 1950 bis 1954 ihre Goldene Konfirmation in der Petruskirche in Wermutshausen.

Nach einem Sektempfang im Alten Schulhaus zogen die Jubilare wie vor einem halben Jahrhundert unter feierlichen Orgelklängen gemeinsam mit dem heutigen Pfarrer Dominik Frank in das Gotteshaus ein.

Zu der Frage, ob sich denn der Segen, den die Jubilare damals bei ihrer Konfirmation erhielten, in ihrem Leben bemerkbar gemacht habe, stellte Pfarrer Frank seine Festpredigt: „Mit dem ’Ja’ haben Sie damals wie in der Mathematik ein Pluszeichen vor Ihr noch junges Leben gesetzt und es so dem Guten verschrieben.“