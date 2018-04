Anzeige

Niederstetten.Fast ein Jahr ist es her, dass Rüdiger Zibold bekannt gab, nach zwei Wahlperioden nicht noch ein weiteres Mal für das Amt des Niederstettener Bürgermeisters kandidieren zu wollen. Inzwischen ist viel passiert: Eine neue Bürgermeisterin wurde gewählt, Heike Naber steht schon in den Startlöchern und Zibold ist sich sicher, dass die Bürger eine „sehr erfahrene und gute Nachfolgerin“ für ihn gefunden haben.

In den zurückliegenden Monaten hat er, wie er erzählt, viel Anerkennung erfahren und oft auch Worte des Bedauerns und der Wehmut über seinen Weggang gehört. Natürlich habe ihm das gut getan, gibt er zu. Dennoch sagt er: „Die Entscheidung war richtig, für mich und meine Familie“. Zu stark habe sich in den vergangenen Jahrzehnten aufgrund von immer rigideren Vorschriften und Bestimmungen der Handlungs- und Gestaltungsspielraum der Kommunen reduziert. Gleichzeitig sei der Umgangston - auch in der politischen Diskussion - deutlich rauer geworden und die Bereitschaft der Menschen insgesamt gesunken, sich für die Allgemeinheit zu engagieren. All das, sagt Zibold, habe ihn zwar ganz und gar nicht verbittert, aber dennoch seine Überzeugung gestärkt, einen Schlussstrich zu ziehen und sich anderen Aufgaben zuzuwenden.

„Das Soziale ist mir wichtig“: Das sei ihm immer klarer geworden, als er über künftige berufliche Perspektiven nachgedacht habe. Die lange Pflegebedürftigkeit und der Tod seiner Eltern habe ihm vor Augen geführt, wie wichtig es ist, dass sich Menschen in dieser schwierigen Lebensphase auf eine vertrauensvolle Betreuung verlassen können. In diesem Bereich will Zibold schon ganz bald ehren- oder hauptamtlich arbeiten - ein Seminar hat er bereits absolviert. Zwar liegen ihm schon „ein halbes Dutzend Anfragen“ vor, in verschiedenen Institutionen den Vorsitz zu übernehmen. Doch er will es „bewusst langsam angehen lassen“. Einfach mal abends „nur auf der Terrasse hocken, mit Bekannten etwas unternehmen, wandern und Rad fahren“, das ist es, wonach ihm nach Jahrzehnten der Verpflichtungen - auch abends und am Wochenende - jetzt der Sinn steht. „Ich freue mich auf Zeit“, fasst es Zibold zusammen.