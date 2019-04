Hohenlohekreis.Das Landratsamt des Hohenlohekreises hat in einer Pressemitteilung auf die Europäische Impfwoche hingewiesen, die noch bis heutigen Dienstag läuft. Im Fokus: die Masernimpfung.

Ein Szenario, wie es mittlerweile wieder vorkommen kann: Die Familie sitzt schon auf gepackten Koffern und ist auf dem Weg in den Urlaub, als die kleine Tochter fragt: „Mama, guck mal, was sind denn das für rote Punkte auf meinem Bauch?“

Masern gehören zu den ansteckendsten Krankheiten der Welt. Erkrankte Kinder dürfen keinen Kontakt zu anderen Kindern oder Ungeimpften haben. 2018 sind in der europäischen Union 82 000 Personen wegen unterlassener Impfung an Masern erkrankt und 72 von ihnen an den Folgen der Erkrankung gestorben. Zuletzt wurden nach vielen Jahren erstmals wieder Masern während einer Schwangerschaft gemeldet – mit gefährlichen Folgen für das ungeborene Kind.

Eines von zehn Kindern ist den Angaben des Landratsamtes zufolge im Hohenlohekreis nicht ausreichend geschützt.

Um eine Ausbreitung von Masern in der Bevölkerung zu verhindern, müssen mindestens 95 Prozent aller Kinder geimpft sein, um nicht immune Personen im Sinne einer Herdenimmunität zu schützen.

Regionale Unterschiede

Die Verteilung der geimpften Kinder im Hohenlohekreis ist ungleich: die am besten geimpften Kinder wohnen in den Gemeinden Dörzbach, Krautheim, Kupferzell und Mulfingen, Schlusslicht bilden die Gemeinden Weißbach, Waldenburg, Pfedelbach und Schöntal.

„Regelmäßig an Impfungen zu erinnern, über ihren Nutzen aufzuklären und einen unkomplizierten Zugang zu Impfungen für alle zu ermöglichen, ist eine dauerhafte gesellschaftliche Aufgabe“, erklärte Dr. Antje Haack-Erdmann, Leiterin des Gesundheitsamtes des Hohenlohekreises. Das Motto der europäischen Impfwoche lautet „Vorbeugen.Schützen.Impfen.“

Zu den Standardimpfungen für Jugendliche im Alter von neun bis 14 Jahren gehört die Impfung gegen das Humane-Papillomavirus (HPV). Seit diesem Jahr wird die Impfung auch für Jungen empfohlen. Die HPV-Impfung ist bekannt als „Impfung gegen den Krebs“, denn bis zu

90 Prozent aller Fälle von Gebärmutterhalskrebs können mit ihr verhindert werden.

Eine gute Verträglichkeit und hohe Effektivität sei in wissenschaftlichen europaweiten Studien nachgewiesen worden, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Impfung kann nicht in einem höheren Lebensalter nachgeholt werden, da sie vor dem ersten Sexualkontakt erfolgen muss. In Baden-Württemberg ist im Alter von 17 Jahren nur jede dritte Jugendliche gegen HPV geschützt. pm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.04.2019