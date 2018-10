Den Ehrenamtlichen Ehre erwiesen

Im Rahmen eines Ehrungsabends hat der TSV Vorbachzimmern die Verdienste von verdienten und langjährigen Mitgliedern sowie Unterstützern des Vereins gewürdigt.

Vorbachzimmern. Neben der Verleihung von bronzenen, silbernen und goldenen Ehrennadeln des Vereins und der Verbände wurde mit Wilhelm Mohr ein neues Ehrenmitglied berufen.

Der erste Vorsitzende Steffen Reißenweber erläuterte nach der Begrüßung, was die Verantwortlichen im Verein und in den Verbänden umtreibe. Aktuell sei das Thema Sportverein 2030 – also die Frage, wie sich die Vereine für die Zukunft aufstellten. Der TSV habe hier bereits auf Trends reagiert und zum Beispiel die zeitlich unabhängig nutzbaren Laufstrecken etabliert oder für die Erwachsenen den stark expandierenden Sport für Männer.

Er verwies auch auf die anderen Aktivitäten im Ort wie die Chöre des Gesangvereins oder die Freiwillige Feuerwehr. Hier setzte auch Ortsvorsteher Gerhard Hauf an, der die Vielfalt und das bunte Treiben im Ort lobte. Der TSV sei eine wichtige Stütze der Gemeinschaft. Damit dies funktioniere, bedürfe es der Mithilfe vieler auch im Hintergrund.

Uli Roth vertrat Bürgermeisterin Heike Naber. „Sie haben das ganze Jahr das Amt, dieser Abend ist für die Ehre. Ehrenamtliche tun dem Ort und dem TSV gut und sind wichtig für das Gemeinwesen.“

Beim TSV werden auch Menschen geehrt, die kein Amt inne haben, aber dennoch den Verein regelmäßig tatkräftig unterstützen. Ein solcher Mensch ist Alexander Popp. Immer wenn auf dem Sportgelände gestalterisch eingegriffen wird, ist er gefragt. Der zweite, „nichtamtliche“ Geehrte war Kai Hemmersbach. Steffen Reißenweber erinnerte sich an die Zeltlager auf dem Sportgelände: „Wir haben Paletten gebraucht und Zelte – Kai hat sie zur Verfügung gestellt. Und immer wenn es unhandliches zu transportieren gibt, ist sein Transporter erste Wahl“.

Bei den „regulären“ Ehrungen wurden Anne Schmidt mit der Ehrennadel des TSV in Bronze ausgezeichnet. Trotz ihrer Jugend war sie schon Schriftführerin und Beisitzerin in der Jugendabteilung und hat sich im Kleinkinderturnen engagiert. Derzeit führt sie die Kasse der Jugendabteilung.

Erich Bender seit 40 Jahren dabei

Die Ehrennadel in Silber des TSV erhält man, wenn man 25 Jahre lang Mitglied ist und den Verein durch seine Beitragszahlungen unterstützt hat. Etliche der Geehrten waren zudem in dieser Zeit in anderer Funktion im Verein engagiert. Carmen Thorwarth zum Beispiel war 17 Jahre lang Übungsleiterin im Kleinkinderturnen und ist in der Bewirtung des Vereinsheims beim Rentnertreff und bei Trauerfeiern aktiv. Daniela Schmitt hat von 1998 bis 2003 im Schülerinnenturnen Verantwortung übernommen. Elisabeth Hauf hat das Vereinsheim-Team bei den Kaffeediensten unterstützt und ist zuverlässige Bonbon-Lieferantin beim Faschingsumzug der Kinder.

Die goldene Ehrennadel des TSV wird für vierzigjährige Mitgliedschaft verliehen. Diese Ehre wurde Erich Bender zuteil. Er war lange Jahre auch als Bewirtschafter für das leibliche Wohl der Gäste bei Veranstaltungen des TSV mitverantwortlich. Seine Laufbahn im Verein begann er als Beisitzer und 2. Vorsitzender in der Jugendabteilung in den 1980er Jahren. Und er ist Handwerker, und die werden bekanntlich immer gebraucht.

Kriterien erfüllt

Ebenfalls mit Gold ausgezeichnet wurde Gabi Waldmann. Auch sie war im TSV-Café aktiv und bedenkt die Kinder an Fasching mit Süßigkeiten. Bei ihr kommt hinzu, dass sie „Turnhallennachbarin“ ist, also alle Veranstaltungen und den Jugendclub aus direkter Nähe miterlebt. Und, so bemerkte Reißenweber, sie habe sich noch nie beschwert.

Die höchste Auszeichnung des Vereins ist die Ehrenmitgliedschaft. Dafür muss man das 70. Lebensjahr vollendet haben und seit mindestens 45 Jahren Mitglied sein. Diese Kriterien hat Wilhelm Mohr erfüllt und wurde deshalb zum Ehrenmitglied ernannt. Aber auch er war während dieser Zeit nicht untätig. Von 1970 bis 1973 war er Oberturnwart, also sportlicher Leiter des Vereins. Später noch zehn Jahre Beisitzer im Vereinsausschuss und zuletzt von 2009 bis 2018 Platzwart und damit für das Sportgelände im Hauser Tal zuständig. Dieses Amt hat er in diesem Frühjahr abgegeben. Im Rahmen des Ehrungsabends wurde er offiziell mit einem Geschenkkorb voll regionaler Spezialitäten verabschiedet.

Nun standen die Ehrungen durch die verschiedenen Sportverbände an. Den Anfang machte die Sportkreisjugend, vertreten durch den stellvertretenden Leiter Michael Frank. Er ist kein Unbekannter in Vorbachzimmern. Er hatte im TSV auch schon zahlreiche Ämter inne, bis hin zum Oberturnwart und ersten Vorsitzenden. Er dankte allen für ihre ehrenamtliche Tätigkeit. Aus seiner Arbeit in der Sportjugend könne er sagen, dass der TSV über die Kreisgrenzen hinaus bis nach Stuttgart für seine Jugendarbeit bekannt sei. Zahlreiche Preise und auch Preisgelder seien schon an den Verein gegangen.

Einen, der in jungen Jahre Verantwortung übernommen hat, zeichnete er mit der Ehrennadel der Württembergischen Sportjugend in Bronze aus: Florian Schmidt. Der war in der Jugendabteilung Beisitzer und ist derzeit zweiter Vorsitzender. Auch beim Kleinkinderturnen hatte er sich schon engagiert.

Für den Turngau Hohenlohe nahm dessen Vorstandsmitglied Rainer Striffler am Ehrungsabend teil. Auch seine Wurzeln liegen im TSV. Als früherer Oberturnwart und langjähriger erster Vorsitzender und aktueller zweiter Vorsitzender hatte er ein Heimspiel.

Er verwies auf den kürzlich stattgefunden Landesturntag, bei dem viel über die Zukunft der Vereine diskutiert wurde und darüber, wie man Ehrenamtliche gewinnen und halten könne. Den Ehrenamtlichen Ehre zu erweisen, sei ein Baustein hierbei. Und das war Sinn und Zweck des Ehrungsabends. Striffler hatte dann auch Ehrungen namens des Schwäbischen Turnerbundes (STB) vorzunehmen. Die Ehrennadel des STB in Bronze ging an Markus Thorwarth. Auch er begann in der Jugendabteilung als Beisitzer, war drei Jahre lang zweiter Vorsitzender und auch im Hauptverein als Übungsleiter im Kinderturnen aktiv.

Ehrenbrief für Sabine Frank

Ebenfalls mit der Ehrennadel des STB in Bronze wurde Rafael Lewosinski ausgezeichnet. Er ist seit Jahren Übungsleiter Badminton, war Beisitzer und als professioneller IT-Spezialist ist er immer gefragt, wenn Bits und Bytes nicht so wollen, wie sie sollen. Auch im Namen des Deutschen Turnerbundes war Rainer Striffler in Sachen Ehrungen aktiv. Dessen bronzene Ehrennadel erhielt Patrik Preuninger für seine langjährige Tätigkeiten als Beisitzer und als erster Vorsitzender der Jugendabteilung. Und auch dafür, dass er seit sieben Jahren im Kinderturnen als Übungsleiter tätig ist. Strifflers letzte Ehrung betraf dann tatsächlich den Turngau. Es war eine Ehrung, die relativ selten ausgesprochen wird, der „Ehrenbrief des Turngau Hohenlohe mit Goldnadel“.

In seiner Laudatio sprach er von einem Urgestein des TSV, was manche an Senioren denken ließ. Gemeint war allerdings Sabine Frank. Auch sie begann in ihrer Jugend als Beisitzerin und Schriftführerin der Jugendabteilung, bevor sie deren Kasse sieben Jahre lang führte. Seit 2003 ist sie für die Kasse des Hauptvereines verantwortlich.

Etliche weitere Mitglieder hätten an diesem Ehrungsabend ausgezeichnet werden sollen, hatten aber nicht kommen können. Die Ehrungen werden in einem würdigen Rahmen nachgeholt, betonte Reißenweber. ft

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.10.2018