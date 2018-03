Den Superheld entdecken

Anzeige

NiederstetteN.Oliver Guldes erstes Buch erscheint am 15. März im Rahmen der Leipziger Buchmesse auf dem Büchermarkt. Anschließend präsentiere der Niederstettener Autor sein Werk am Donnerstag, 22. März um 19.30 Uhr bei einer Autorenlesung im Niederstettener „Kult“ unter dem Titel „Mentalman – Entdecke den Superheld in Dir“.

In jedem von uns stecken außergewöhnliche Fähigkeiten – mentale Kräfte. Diese zu entdecken, darum geht es in Guldes Buch: Mark wächst in schwierigen Verhältnissen auf. Finanzielle Probleme, verschwundene Angehörige und das Gefühl von Ablehnung erzeugen in ihm einen ständigen Kampf nach Aufmerksamkeit. Er träumt von einem unermesslichen Schatz und schlittert in heldenhafte Abenteuer. An den Grenzen der psychischen Belastbarkeit für ihn und sein Umfeld fällt ihm ungewöhnliche Hilfe zu, indem er auf Alec trifft. Dieser öffnet ihm das Tor in eine neue Welt, so dass Mark tief in seinem Unterbewusstsein die richtigen Antworten auf die alles entscheidenden Fragen entdeckt. Dadurch entwickelt er mentale Stärke und außergewöhnliche Fähigkeiten, die seine Leistungen nicht nur in der Schule rapide ansteigen lassen. Mark findet für sich in mutigen Abenteuern einen Weg, wie er trotz aller widrigen Umstände sein Leben selbstbestimmt in die Hand nehmen kann.

Über den Autor: Oliver M. Gulde ist Motivationsexperte. Er leitet als Mentalberater die Gulde Akademie und ist damit weltweit unterwegs. Durch seine Coaching-Methoden habe er schon tausenden von Menschen in Vorträgen, Seminaren und Beratungen ein besseres Leben ermöglichen können, heißt es in seiner Vita.