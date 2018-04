Der „Hard Men Hill“ wartet auf die ganz Harten

Anzeige

Niederstetten.Der Harte-Mann-Extremlauf erwartet Sportler und Hobbyläufer aus ganz Deutschland am Sonntag, 8. April zum fünften Mal in Niederstetten. Von München, Regensburg bis weit über Köln hinaus nehmen einige Starter die weite Anfahrt in Kauf, um bei diesem außergewöhnlichen Lauf-Event dabei zu sein. Start ist um 10 Uhr an der Niederstettener Sporthalle.

Was einmal als Spaß unter Laufkollegen begonnen hat, ist mittlerweile für viele schon ein fester Termin in der persönlichen Jahresplanung. Einige sind schon seit Beginn an jedes Jahr am Start. Gerald Faust vom veranstaltenden Ultra Team Hohenlohe, der diesen Lauf ins Leben gerufen hat ist sich sicher, dass die Veranstaltung in den nächsten Jahren noch kräftig wachsen wird. Die angebotenen Streckenlängen von 17,5km / 195 Höhenmeter und 32,8 km / 640 Höhenmeter sind nicht nur ideal, um sich im Frühjahr auf einen anstehenden Halbmarathon oder Marathon vorzubereiten, sondern lassen auch auf Grund des welligen Profils keinen Vergleich zu bisher gelaufenen Wettkampfdistanzen zu. Beim Harte-Mann-Extremlauf ist ausnahmslos jeder, der ins Ziel kommt, ein Gewinner und kann beim Läuten der Finisher- Glocke zurecht stolz auf seine Leistung sein.

Gelaufen wird zu zwei Dritteln auf geteerten Wegen und zu einem Drittel auf Feld-und Waldwegen mit teils atemberaubendem Ausblick in das Vorbachtal. Hotspot wird in Ober-stetten bei Fensterbau Haag am Verpflegungspunkt sein, den die Läufer bei Kilometer vier, 13, 17 und 24 durchlaufen, bevor sie sich wieder Richtung Niederstetten begeben. Für alle, die auf der 32,8 km-Runde gemeldet sind, geht es jedoch noch einmal zum finalen Hard Men Hill hinauf, von wo aus man dann einen schönen Blick auf Niederstetten genießen kann, bevor man wieder bergab Richtung Altstadt läuft, vorbei am Rathaus Richtung Tempele ins Ziel am Sportgelände. Für die Schnellsten geht es um Deutschlands einzigen Champion-Titel in Verbindung mit dem eigens dafür angefertigten einzigen Champion-Gürtel, den es bei einer Laufveranstaltung zu gewinnen gibt.