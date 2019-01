Kirchberg.Der Schriftsteller Gunther Haug stellte am Sonntag, 3. März, um 18 Uhr im Schlosscafé von Schloss Kirchberg die bearbeitete Neuauflage seines Buches „Der Rebell vom Taubertal – der kurze Sommer des Pfeiferhans von Niklashausen“ vor.

Flächenbrand entfacht

Der Pfeiferhans war der erste deutsche Revolutionär. Und er hat im Jahr 1476 einen gewaltigen Flächenbrand entfacht, als er in dem kleinen Dorf Niklashausen im Taubertal gegen soziale Missstände, gegen die Obrigkeit und sogar gegen die Kirche zu Felde zog: Hans Böhm, ein einfacher junger Schäfer, der später als der „Pfeifer von Niklashausen“ in die deutsche Geschichte eingegangen ist.

Seinen Einsatz für mehr Gerechtigkeit hat er mit dem Leben bezahlen müssen.

Auf dem Scheiterhaufen in Würzburg sollten mit ihm auch seine Forderungen in Flammen aufgehen. Doch in den Herzen der Menschen ist er unvergessen. pm

© Fränkische Nachrichten, Montag, 21.01.2019