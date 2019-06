Deutlich weniger Straftaten

Niederstetten.Um über 20 Prozent ist die Zahl der Straftaten in Niederstetten im Jahr 2018 laut der Statistik des Polizeipräsidiums Heilbronn gesunken. Darüber informierte Hauptamtsleiterin Silvia Weidmann den Gemeinderat in dessen Sitzung am Mittwochabend. Waren in den letzten fünf Jahren im Schnitt 109 Straftaten pro Jahr verzeichnet worden, so belief sich die Gesamtzahl 2018 auf 87. Damit liegt man deutlich unter dem Durchschnitt des Main-Tauber-Kreises.

Gesunken ist jedoch auch die Aufklärungsquote: Waren es im Schnitt bislang 64,4 Prozent, so kam man 2018 nur auf 60,9 Prozent. Damit lag man aber immerhin noch ein halbes Prozent über der Aufklärungsrate im Kreis. Stadtrat Friedrich Thorwarth vermutete, dass die geringere Aufklärungsrate mit dem in Niederstetten fehlenden Polizeiposten zu tun haben könnte. Hier widersprach Weidmann, denn es gebe in Weikersheim einige Beamte, die sich in Niederstetten „sehr gut auskennen“ würden, betonte die Hauptamtsleiterin. Beim Blick auf die Deliktsbereiche fällt auf, dass die Rohheitsdelikte wie Körperverletzung mit 20 annähernd gleich geblieben sind, die Diebstähle (von 27 auf 12) sich allerdings mehr als halbiert haben. Gesunken sind außerdem Vermögens- und Fälschungsdelikte (von 13 auf 9) und Rauschgiftdelikte (von 9 auf 3). sem

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 28.06.2019