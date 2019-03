Dicker Fisch geht ins Netz

Rothenburg/Ohrenbach.Eine durch Schleierfahnder durchgeführte Personenkontrolle auf der A7-Rastanlage Ohrenbach-Ost führte am Freitag zu einem nicht alltäglichen Fahndungstreffer: Ein per internationalem Haftbefehl gesuchter 25-jähriger Mann wurde festgenommen und einer Justizvollzugsanstalt überstellt. Gegen den Gesuchten, der gegen 13.30 Uhr als Beifahrer im Wagen eines Bekannten unterwegs war, lagen zudem drei weitere nationale Haftbefehle wegen Drogenverstoßes sowie Gewaltdelikten vor. Bei der Durchsuchung der Person stellte sich heraus, dass der Mann in einer Tüte in der Unterwäsche eine nicht geringe Menge Kokain mitführte. Außerdem hatte der Tatverdächtige noch Cannabis und Marihuana sowie eine höhere Bargeldsumme dabei. Sowohl das Rauschgift als auch das Bargeld wurden beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Ansbach geführt. pol

