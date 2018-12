Die fetten Jahre für Projekte nutzen

Der Haushalt in Rot am See profitiert von der anhaltend guten Konjunktur. Kreditaufnahmen lassen sich bei der Vielzahl der anstehenden Investitionen nicht vermeiden.

Rot am See. Von anhaltend guter Konjunktur und sprudelnden Steuereinnahmen hat Bürgermeister Siegfried Gröner in der letzten Sitzung des zu Ende gehenden Jahres gesprochen und die Eckdaten des Haushaltsplans 2019 vorgestellt.

Die mit 89 Euro rekordverdächtig niedrige Pro-Kopf-Verschuldung wird sich angesichts der anstehenden großen Investitionen nicht halten lassen – vorausgesagt ist zum Jahresende 2019 fast eine Verdreifachung (5380 Einwohner, Stand Juni 2018) . Gröner ließ aber auch keinen Zweifel daran, dass Rot am See in Sachen Verschuldung weit unter dem Landesdurchschnitt der Gemeinden vergleichbarer Größe bleiben will.

Nach wie vor wird von einer sehr guten Entwicklung ausgegangen. Nachdem die Berechnungsgrundlage für den kommunalen Finanzausgleich eine nie dagewesene Steuerkraftsumme ist, sind weiterhin hohe Umlagen an Land und Landkreis zu zahlen.

Gröner zeigte auf, dass da die leichte Senkung der Kreisumlage und die angestiegene Einwohnerzahl in Rot am See ein hochwillkommenes Gegengewicht sind. Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer – 2,923 Millionen Euro und damit die zweitgrößte Einnahmequelle der Gemeinde – sowie Schlüsselzuweisungen werden 2019 wieder an der oberen Grenze veranschlagt. Wegen des hohen Ausgabenprogramms lässt sich der geplante Verzicht auf eine Neuverschuldung aber weder 2019 noch in den Folgejahren umsetzen.

Die Steuerkraftsumme der Gemeinde selbst entwickelt sich kontinuierlich nach oben, ist aber auch im Jahr 2017, das für den Finanzausgleich 2019 maßgebend ist, mit 6,823 Millionen Euro weit unterdurchschnittlich: „Wir liegen nur auf Platz 23 der 30 Kreisgemeinden“, so Gröner. Bei seiner Vorstellung des Verwaltungshaushalts machte er unter anderem deutlich, dass die Gemeinde für jeden Kindergartenplatz 3300 Euro ausgibt und die Elternbeiträge gerade mal 15 Prozent der Kosten abdecken.

Die großen Investitionen

Bei der Vielzahl der notwendigen und wünschenswerten Vorhaben habe man erneut einige Vorhaben verschieben oder auf mehrere Haushaltsjahre verteilen müssen. Ein großes Projekt, die Neukonzeption der Feuerwehr, wird 2019 mit dem Kauf eines 360 000 Euro teuren Löschfahrzeugs (LF10) für die Feuerwache Ost abgeschlossen. Insgesamt hat die Gemeinde dann rund 3,9 Millionen Euro in zwei Feuerwehrgerätehäuser und drei Fahrzeuge investiert.

Großer Posten ist der notwendig gewordene Kindergartenneubau, der insgesamt 2,3 Millionen Euro kosten wird – 2019 sind 600 000 Euro veranschlagt. Hier stehen zudem noch größere Zuschüsse aus. Ein den Haushalt auf Jahre hinaus bestimmendes Projekt ist die Sanierung des Gebiets Gerabronner Straße/Ortskern II, zu der auch die Rathaussanierung gehört, der Abriss des ehemaligen Postgebäudes und die Neugestaltung des freigewordenen Platzes. Weitere große Summen fließen unter anderem in Erschließungsarbeiten für Bau- und Gewerbegebiet und in der Gesamtgemeinde müssen wie immer verschiedene Straßen saniert werden. In diesem Zusammenhang werden auch Wasserleitungen sowie ein Leerrohrnetz für die spätere Breitbandversorgung verlegt.

Enorme Bauplatz-Nachfrage

Insgesamt rechnet die Verwaltung damit, zur Deckung des Haushalts einen Kredit in Höhe von 275 000 Euro aufnehmen zu müssen. Aufgrund der starken Nachfrage nach Bauplätzen steht in den kommenden Jahren die Erschließung weiterer Bauabschnitte in den Baugebieten Stöcke (Rot am See), In der Saat IV (Brettheim) und „Nördlicher Ortsrand“ (Beimbach) an. Gröner zufolge sind neue Bauplätze sofort vergriffen. Auch das Gewerbegebiet soll in den nächsten Jahren großflächig erweitert werden.

Zukunftsprojekte sind die Breitbanderschließung des Gemeindegebiets und die Modernisierung der Kläranlage. Gröner schloss die Haushaltseinbringung zuversichtlich: „Wir haben bislang alles gemeistert. Ich gehe davon aus, dass wir das schultern“. bit

© Fränkische Nachrichten, Montag, 24.12.2018