Die goldene Ehrennadel für Günter Pfeiffer

Auch ein traditionsreicher Gesangverein kann lebendig und aktiv sein und wird damit attraktiv für viele Menschen. Dies ist in Adolzhausen den beiden „Zugpferden“ des Vereins zu verdanken.

Adolzhausen. Diese Zugpferde sind Vorsitzende Renate Meinikheim und Chorleiterin Anna Leuser-Valls, die mit Energie, Elan und freundlicher Beharrlichkeit eine gute Entwicklung der beiden Chöre, des „Gesangvereins Harmonie“ und der „Harmonists“ ermöglichen.

Zunächst blickte die Vorsitzende aufs Vereinsjahr zurück. Erfreulich ist die Zahl der Aktiven. 48 Mitglieder singen im Verein, für einen so kleinen Ort wie Adolzhausen ist das beachtlich. Einige kommen auch aus umliegenden Ortschaften zum Singen. Sängerinnen und Sänger vom Eichhof, aus Rüsselhausen, Pfitzingen, Herbsthausen und Rot finden das Chorsingen unter Anna Leuser-Valls Leitung wunderbar. Neben dem Singen ist auch die Geselligkeit wichtig und Meinikheim erinnerte an die Himmelfahrtswanderung, an Geburtstagsfeiern und den Tagesausflug in den Odenwald. In diesem Jahr ist ein zweitägiger Ausflug nach Bamberg und in die Fränkische Schweiz geplant. Auch interessierte Gäste sind dabei willkommen.

Sandra Pfeiffer listete in ihrem Bericht als Schriftführerin alle Aktivitäten und Auftritte des Chores im vergangenen Vereinsjahr auf. Kassier Hans Weber bilanzierte die finanzielle Seite und die Kassenprüfer konnten eine einwandfreie Kassenführung bestätigen.

In ihrem Bericht dankte Chorleiterin Leuser-Valls für alle Unterstützung, die sie von Vorstandschaft und Sängern erfahren habe. Sie ist seit rund fünf Jahren Chorleiterin in Adolzhausen und nun „langsam mit ihrem Studium“ (der Adolzhäuser) fertig. Ihr Ziel ist eine kontinuierliche Qualitätssteigerung und dafür sei die Stimmbildung wichtig. Sie sieht den Chor als Team, das sich gegenseitig unterstützt und nur gemeinsam zum Erfolg kommen kann.

Nach den Berichten erfolgte die Entlastung des Vorstandes einstimmig. Der nächste Tagesordnungspunkt „Wahlen“ wurde vom Wahlausschuss unter Leitung von Jürgen Auer in Rekordzeit bewältigt. Als erste Vorsitzende wurde Renate Meinikheim bestätigt, ebenso der zweite Vorsitzende Herbert Kraft und Schriftführerin Sandra Pfeiffer. Kassier Hans Weber gab sein Amt ab, dafür wurde Andreas Tischler gewählt. Als Beisitzer sind weiter aktiv und wurden gewählt: Yvonne Meinikheim, Sonja Schmidberger, Siegfried Emmert, Andreas Köhn und Fritz Hofacker. Nicht mehr zur Wahl standen Sabine Busch und Thomas Kohlschreiber, dafür wurde Hans Weber als Beisitzer gewählt. Gerhard Hauf vom Chorverband Hohenloher Gau ehrte im Anschluss Günter Pfeiffer für 60 Jahre Chorgesang. Pfeiffer war nicht nur über diese große Zeitspanne hinweg ein äußerst pflichtbewusster und guter Sänger im Tenor, sondern übernahm auch schon früh Verantwortung für den Verein, in dem er schon 1965 im Vorstand mitarbeitete. In einer schwierigen Phase der Vereinsgeschichte übernahm er 1972 den Vorsitz und leitete den Verein aus der Krise wieder in ruhigeres Fahrwasser. Für dieses großartige Engagement gratulierte Gerhard Hauf dem Jubilar, überbrachte Glückwünsche vom Deutschen Chorverband, vom Schwäbischen Chorverband sowie vom Chorverband Hohenloher Gau und überreichte ihm die goldene Ehrennadel des Schwäbischen Chorverbands. Auch Vorsitzende Renate Meinikheim schloss sich den Glückwünschen an und überreichte ein Präsent unter großem Beifall aller Anwesenden. Sie bedankte sich auch bei den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern – Hans Weber, der seit 2006 die Kasse geführt hatte, bei Sabine Busch, die ebenfalls seit 2006 als Beisitzerin aktiv war und bei Thomas Kohlschreiber, der seit 2015 Beisitzer war.

Dann wies sie noch auf ein bedeutsames Datum im kommenden Jahr hin. Am Wochenende 19. bis 21. Juni 2020 feiert der Verein sein 100-jähriges Bestehen mit einem Jubiläumsfest. Geplant sind am Freitagabend eine Musikveranstaltung, am Samstagabend ein Heimatabend zu dem auch alle ehemaligen Adolzhäuser eingeladen werden und ein Festgottesdienst am Sonntag, sowie ein Freundschaftssingen mit allen Niederstettener Gesangvereinen.

Ortsvorsteher Jürgen Striffler würdigte die Vereinsarbeit, die allen Einwohnern zugute komme.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 16.02.2019