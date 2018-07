Die Kirche hat sich von den Gemeinden entfernt

Anzeige

Die Fußball WM 2018 ist Geschichte, die Konfirmationen sind vorbei und die Wogen um den Pfarrplan sind etwas abgeflacht.

Aber das eigentliche Problem, das wie des Umsetzens des Pfarrplans, ist noch offen. Die endgültige Entscheidung trifft die Landessynode im Herbst 2018!?

Die Weikersheimer Dekanin Renate Meixner hat in einer Pressemitteilung vom 27. April in denkenswerter Weise den bisherigen Werdegang des Pfarrplans erläutert und klargestellt. Aus der Pressemitteilung ist zu entnehmen, das eklatante Versäumnisse in den örtlichen Kirchengemeinden zu erkennen sind. Diese zu erkennen, überdenken und korrigieren, dass muss nun sofort die Aufgabe sein.