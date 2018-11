Die Mafia, der Vatikan, die Samenbank

Nach zwei Jahren in englischen Landhäusern und Hotelzimmern begibt sich der Theaterverein „ho ho hoffentlich“ wieder dorthin, wo er herkommt: aufs Dorf. Konkret: nach Braunschlag.

Oberstetten. „Braunschlag“ wurde durch die gleichnamigen österreichische Fernsehserie des Erfolgsautors David Schalko (läuft zur Zeit donnerstags im Bayerischen Rund funk) bekannt. Dass Braunschlag auch über österreichische Grenzen hinaus existiert, zeigt sowohl das geplante US-Remake, als auch die diesjährige Inszenierung mit dem Oberstettener Ensemble unter der bewährten Regie von Florian Brand.

Die Theaterfassung von Stefan Vögel hat das Oberstettener Ensemble mit viel Lokalkolorit und augenzwinkernden Seitenhieben auf regionale Begebenheiten verfeinert und ins Hohenlohische übertragen.

Braunschlag ist also eine ganz normale österreichische, nein, hohenlohische Gemeinde, in der eigentlich alles in ruhigen Bahnen verläuft. Nur die Stadtkasse hat eine gewisse Schieflage erreicht, die – ähnlich der Kassen der hiesigen Gemeinden – eigentlich nur noch ein Wunder retten kann.

Derbe Charaktere

Gedacht, getan. Braunschlags erster Bürger, gespielt von Tausendsassa Frank Dimler, nimmt sich der Sache an und lässt Braunschlag in neuem Glanz erstrahlen. Von da an erscheint so einiges: die Polizei, enttäuschte Ehefrauen und -männer, die Mafia, der Vatikan, eine Samenbank, die entsprechende Bankräuberin und als wäre das nicht schon genug auch noch Außerirdische oder war es doch „die Mutter von Gott“ … ?

Die herzlich derben Charaktere mimt das Oberstettener Ensemble mit gewohntem Witz und Tempo. Um das große Ensemble zu besetzen, haben sich um Vereinsvorstand Gerhard Kudec die altbewährten Kräfte gruppiert, aber auch neue und „neu-alte“ Spieler.

So betreten die Oberstettener Theaterurgesteine Gerold Stürnkorb und Gerhard Stahl nach jahrelanger Abwesenheit wieder die Bühne im Gemeindesaal. Neu im Ensemble sind Anna Wieczorek und Julian Stürnkorb.

Zwar nicht aus Rom, aber als Gast vom Ensemble in Schloss Stetten reist Wolfgang Utner an und gibt den Gesandten des Vatikans Raphael Banyardi. Dass Braunschlag eine Reise und einen Theaterbesuch wert ist, weiß er nur zu gut, denn dort wird er sein Herz verlieren.

Aufführungstermine: Freitag, 28. Dezember, Samstag, 29. Dezember, Samstag, 5. Januar, Samstag, 12. Januar, Samstag, 19. Januar. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Weitere Termine: Sonntag, 6. Januar, Sonntag, 13. Januar, Sonntag, 20. Januar Beginn ist hier bereits jeweils um 17 Uhr.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 30.11.2018