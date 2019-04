Die Oper fürs Wohnzimmer

Das Duo „Operamania“ gastiert am 4. Mai in Bovenzenweiler. © Veranstalter

Bovenzenweiler.„Operamania“ präsentiert verschiedene Opern – aber nur zu zweit! Orchester, Sänger, Dirigent, Regisseur im herkömmlichen Sinn gibt es nicht. Dennoch wird brillante Opernmusik liebevoll und professionell dargeboten – bearbeitet für Flöte, Klarinette mit musikalischem Witz, originellen Anekdoten, mit Kostümen und vielen Überraschungen. Zu Gast ist das Duo am Samstag, 4. Mai, 20 Uhr, bei den Feuchters in Bovenzenweiler.

Die Produktionen sind unterhaltsam und fein empfunden. Die Musik dazu kommt von Rossini, Donizetti oder Coboflupi. Die erlesenen Opernmelodien können vom Publikum zum Teil auch aus der musikalischen ’Speisekarte’ ausgewählt werden. Die beiden Künstler, die für dieses besondere Programm stehen, sind Tonomi Okuno und Martin Rotter. Sie spezialisierte sich nach dem Studium der Querflöte in Osaka und Wien auf alte Musik. Er studierte Klarinette ebenfalls in Wien und machte als gebürtiger Österreicher mit dem legendären Glasscherben-Quartett auch Ausflüge in die Schrammelmusik.

Beide bezaubern mit einer traumhaften Klangwelt, auch auf historischen Instrumenten, der Traversflöte und dem Clavichord, der wohl leisesten Philharmonie, die man kennt. Konzerte mit Mitgliedern der Landesbühne Sachsen, der Staatskapelle Dresden oder der Nara International Music Acadamy runden die professionelle Praxis des Duos ab, das vor allem in den neuen Bundesländer ein Stammpublikum und viele Auftritte hat.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.04.2019