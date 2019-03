Ein neues Feuerwehrgerätehaus soll auf dem Rinderfelder Sportplatz entstehen. 752 900 Euro sind als Kosten anvisiert, weitere 186 000 Euro für die Erschließungsstraße.

Niederstetten. Die Stadt setzt auf hohe Zuschüsse vom Land, um die Pflichtaufgabe zu erfüllen. Neben den 90 000 Euro, die bereits als Fachförderung bewilligt wurden, hofft die Stadt, 500 000 Euro aus dem Ausgleichsstock zu bekommen. Dann würden sich die städtischen Eigenmittel auf 162 900 Euro reduzieren.

Anfang Februar ist der Antrag auf die Ausgleichsstockmittel eingereicht worden, die Zuschussvergabe erfolgt am 23. Juli. Wenn feststeht, wie viel Geld die Stadt dazu bekommt, kann Ende Juli der Baubeschluss erfolgen.

Der Niederstettener Gemeinderat hat nun in seiner Sitzung am Mittwochabend – bei drei Enthaltungen und vier Gegenstimmen – dem Architekturbüro Grups aus Niederstetten die Ausführungs- und Genehmigungsplanung und die anschließende Ausschreibung der Rohbauarbeiten des Neubaus sowie der Tiefbauarbeiten übertragen. Die Tiefbau-Planung übernimmt das Weikersheimer Ingenieurbüro Dreikant. Bereits im September 2017 hatte sich der Gemeinderat mit der Standortfrage für das neue Gebäude beschäftigt, das eine Art „halböffentliche Funktion“ haben und auch Lagerräume für die Ortschaft und Parkmöglichkeiten bieten soll. Neben dem knapp 60 Quadratmeter großen Lagerraum soll es auch einen ebenerdig zugänglichen Besprechungsraum, Sanitäranlagen, einen Technikraum, eine Umkleide und ein Büro geben. Eine Erschließungsstraße soll zu dem Gebäude hinführen.

Das Plangebiet hat eine Gesamtgröße von rund 2482 Quadratmetern und liegt am östlichen Ortsrand Rinderfelds Zunächst hatte Bürgermeisterin Heike Naber noch zur Diskussion gestellt, ob man die Maßnahme nicht noch einmal zurückstellen und neu überplanen wolle. Der Grund: „Mir war nicht klar, dass keine Durchführungsbeschlüsse vorliegen“, die sie normalerweise als Voraussetzung für die Zuschussbeantragung“ sieht. Bislang sei dies in Niederstetten aber anders gehandhabt worden. So sei man in Verzug geraten und der ursprünglich angedachte Zeitplan könne jetzt nicht eingehalten werden. Ebenso sei die Baugrunduntersuchung erst kürzlich erfolgt mit dem Ergebnis, dass der Baugrund zumindest an einer Stelle nicht ausreichend tragfähig sein könnte und Gründungsmaßnahmen nötig werden, was die Kosten um einen „mittleren fünfstelligen Betrag“ erhöhe. Naber will hier aber erst noch Rücksprache halten, bevor die Stadt diese Mehrkosten beim Zuschussantrag noch nachreichen will. Beim Besuch des Regierungspräsidenten Wolfgang Reimer sei ihr nämlich mitgeteilt worden, dass die in Niederstetten bisher übliche Praxis, Zuschussanträge im Nachhinein noch einmal zu erhöhen, nicht mehr geduldet werde. Im Rahmen der Bauleitplanung beschloss der Gemeinderat anschließend noch die Aufstellung der Einbeziehungssatzung.

