Die Tücken des Einparkens

Rothenburg.Sicherlich nicht den besten Tag erwischte eine 55-jährige Autofahrerin am Donnerstagnachmittag in der Ansbacher Straße: Beim Rangieren auf einem Parkplatz am Friedhof stieß sie mit ihrem Wagen zunächst gegen ein neben ihr stehendes Fahrzeug.

Obwohl von diesem Missgeschick bei sengender Hitze offenbar noch beeindruckt, wollte die Frau weiter in die Parklücke einfahren. Hierbei touchierte sie nach Angaben der Polizei mit der Fahrzeugfront allerdings ein Buswartehäuschen.

Es zerbarst eine große Glasscheibe, so dass der Bauhof zur Reinigung anrücken musste. Der aufnehmende Polizeibeamte beließ es aufgrund der Gesamtumstände bei einer mündlichen Verwarnung. Die Schadensregulierung obliegt nun der Versicherung.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 29.07.2019