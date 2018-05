Die Welt der Apps entdecken

Anzeige

Medienpraxis bekommt man im Seminar „Die Welt der Apps - für Smartphones und Tablets“, das als einmaliger Termin am Samstag, 30. Juni, stattfindet. Eine weitere Tagesveranstaltung widmet sich ebenfalls am 30. Juni der Frage: „Smartphone oder Tablet statt PC und Laptop?“ Der dritte Tages-Seminar an diesem Tag steht unter der Überschrift „Fotobuch gestalten“ mit Hilfe der kostenlosen Software CEWE. Zwei weitere Tages-Programme gibt es im Bereich der Musik: Einen Didgeridoo-Spielkurs am Freitag, 15. Juni sowie einen Kurs „Ukulele für Einsteiger“ am Sonntag, 17. Juni. In der Rubrik Sprachen startet am Montag, 30. Juli, ein „Crash-Kurs Spanisch“, der binnen fünf aufeinander folgender Tage auf den Urlaub vorbereitet.

Schließlich gibt es noch das Angebot im Bereich Prävention und Gesundheit. Hier können die Teilnehmer eines Ernährungskurses unter dem Motto „Ölwechsel - Zeit zum Umdenken“ lernen, welches Öl sich für welche Verwendung und Zubereitungsart empfiehlt. Der Tagestermin findet am Samstag, 9. Juni, statt. Bereits einige Tag zuvor, am Dienstag, 5. Juni, startet der Kurs „Beckenbodentraining nach dem Tanzberger-Konzept“. Die Teilnehmen treffen sich insgesamt achtmal - immer am Dienstagvormittag.

Informationen und Anmeldung bei der Volkshochschule unter Telefon 07931/ 574300 oder 07931/ 574302, per E-Mail unter vhs@bad-mergentheim.de. und im Internet unter www.vhs.de. In den Ferien gelten eingeschränkte Öffnungszeiten.

In der ersten Ferienwoche ist das Büro täglich von 9 bis 12 Uhr besetzt. In der zweiten Woche, von Montag, 28. Mai, bis Sonntag, 3. Juni, ist das Büro geschlossen.

