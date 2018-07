Anzeige

Bad Mergentheim.Eine Vortragsveranstaltung des FDP-Ortsverbands Bad Mergentheim findet am Donnerstag, 12. Juli, um 19.30 Uhr im Rahmen des „Liberalen Forums“ im Landgasthaus „Rummler“ in Neunkirchen statt. In Anknüpfung an den Vortrag im Mai des Jahres beleuchtet der Bad Mergentheimer Steuerberater Fabian Bertsch, die speziellen Auswirkungen der Digitalisierung in der Steuerberatung.

Der Beruf des Steuerberaters dürfte in besonderem Maße von der Digitalisierung betroffen sein. Er gehört sogar zu den Berufen, die in diesem Zusammenhang in naher Zukunft aussterben könnten.

In dem geplanten Vortrag wird Bertsch die Entwicklung in den letzten Jahren beschreiben und darlegen, wie sich die Digitalisierung im Arbeitsalltag ausgewirkt hat. Dabei wird auf die Veränderungen in der Zusammenarbeit mit mittelständischen Mandanten eingegangen und auf die gestiegenen Anforderungen durch Gesetze und die Vorgaben öffentlicher Institutionen (unter anderem Finanzamt, Sozialversicherungsträger), hingewiesen. Besonders für kleinere Unternehmen bedeuten die Anforderungen oft große Belastungen. Wie sich der Beruf Steuerberater weiterentwickeln wird, wird ein Schwerpunkt sein.