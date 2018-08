Dorfgemeinschaft zog an einem Strang

Anzeige

Altes Brauchtum lebte im Niederstettener Stadtteil Rüsselhausen auf – die Dorfgemeinschaft feierte die Sichelhenke. Dazu gab’s ein Ochsenmahl, Schausägen und eine Oldtimer-Ausstellung.

Rüsselhausen. Die brütende Hitze der letzten Tage war einem strahlend schönen Sommertag gewichen. Entsprechend zahlreich kamen auch die Gäste, um mit der Rüsselhäuser Dorfgemeinschaft in idyllischer, mit schattenspendenden Bäumen gesäumter Umgebung, das Sichelhenke-Fest zu feiern. Anlass des seit über 100 Jahren bekannten Festes war ursprünglich der Dank der Bauern an ihre Erntehelfer, die mit dafür sorgten, dass die Feldfrüchte rechtzeitig in die Scheunen eingebracht werden konnten.

Diesem Brauch folgend, spendete Karl Schlehaus das so genannte Ochsenmahl, einen am Spieß gebratenen Ochsen aus dem hohenlohischen Bretzfeld-Siebeneich.