Es gibt Feiertage, da will das schlichte Wort „Fest“ gar nicht mehr richtig passen – wenn nämlich so viel drin ist im großen Rahmen, dass man als Teilnehmer gar nicht alles aufnehmen kann. Wenn die Sinne irgendwann ein wenig überfordert sind, dann meldet sich dieses Gefühl: Du bist einfach überwältigt.

So war’s in Elpersheim am Sonntag. Unzählige Sachen zum Gucken, Bilder, Eindrücke und „Ausdrücke“ von Lebensfreude. Und: Kaum fünf Meter ist man gegangen, schon trifft man den nächsten Bekannten oder Menschen, die man schon ein Jahrzehnt nicht gesehen hat. Zwei holländische Radtouristen sitzen im Mühlen-Garten beim Kaffee und wundern sich: Das kann doch nicht sein, dass so eine kleine Ortschaft so ein Riesenfest zustande bringt.

Doch es war ganz offensichtlich: Es kann sein. So etwas funktioniert, wenn ein realistisches Ziel formuliert ist und auf den Punkt alle in ihren Ressorts arbeiten – aber letztlich an einem Strang ziehen.

Das Elpersheimer Fest war ein Treffer nach innen und nach außen. Das Gefühl, etwas Großartiges geschafft zu haben, das bleibt den Akteuren sehr, sehr lange. Vielleicht ein Leben lang. Für die Besucher: Ich war dabei, als „dieses tolle Ding“ stattfand.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.07.2019