Durchmarsch bis ins Finale

Die Nordbayerische Volleyballmeisterschaft der männlichen U13 fand in Schwaig statt. Als Dritter der Unterfränkischen Meisterschaft reiste das junge Röttinger Team nicht als Favorit an, zumal verletzungsbedingt Levin Johne fehlte. Ziel war dennoch die Qualifikation für die Bayerische Meisterschaft.

In der Vorrundengruppe musste das Röttinger Team gegen den Oberpfalzmeister Weiden, den Vizemeister aus Oberfranken und den Viertplatzierten aus Mittelfranken, den SV Schwaig II antreten.

Im ersten Spiel traf das Team auf den SC Memmelsdorf. Durch eine konzentrierte Leistung gelang ein sicherer 2:0-Sieg. Nachdem Weiden Schwaig II im Parallelspiel ebenfalls 2:0 besiegt hatte, kam es gegen Weiden bereits zu einer Art Endspiel um den Gruppensieg. Es entwickelte sich ein ausgeglichenes, kampfbetontes Spiel. Bis zur Mitte des ersten Satzes konnte sich niemand entscheidend absetzen. Es folgten einige schöne Abwehraktionen der Röttinger, gefolgt von erfolgreichen Angriffen. Das machte den Gewinn des ersten Satzes möglich. Der zweite Satz verlief ähnlich. Röttingen hielt sein hohes Spielniveau und siegte am Ende mit 2:0.

Eine deutliche Sache war der dritte Vorrundensieg gegen die zweite Mannschaft aus Schwaig. Als Gruppensieger zog Röttingen damit direkt ins Viertelfinale ein und traf dort auf den im Vorfeld hoch gehandelten Favoriten Schwaig I. Gegen dieses Team hatte man zuletzt immer wieder knapp verloren. Dieses Mal wurden die taktischen Vorgaben von Coach Oswald Gehringer optimal umgesetzt. Nach einer kämpferischen und spielerisch starken Leistung siegten die Röttinger 2:0 und machten den Einzug ins Halbfinale perfekt. Im Halbfinale traf Röttingern erneut auf den Vorrundengegner TB Weiden traf. Anders als in der Vorrunde setzte sich Röttingen mit sicheren Aufschlägen und cleveren Angriffen dieses Mal früher ab. So wurde den Weidenern schnell der Zahn gezogen und Röttingen siegte verdient. Im Finale kam es zum unterfränkischen Duell mit dem TV DJK Hammelburg. Nachdem Röttingen schon bei den Bezirksmeisterschaften den Kürzeren gezogen hatte, ging Hammelburg als Favorit ins Endspiel. Im ersten Satz waren die Röttinger Jungs nervös und machten einfache Fehler. Die Hammelburger zeigten ihr ganzes Können und nutzten jede Schwäche aus. So endete dieser „Durchgang“ deutlich mit 13:25. Durch taktisch kluges Spiel hielten die Röttinger im zweiten Satz den spielstärksten Spieler des Gegners besser in Schach und es entwickelte sich ein hochklassiges Finale. Mit 25:18 ging der Satz an den TSV Röttingen. Der Tie-Break verlief absolut ausgeglichen. Bis zum Spielstand von 13:13 setzte sich keine Mannschaft ab. Hammelburg ging dann mit 14:13 in Führung und nutzte gleich den ersten Matchball.

Nach anfänglicher Enttäuschung freuten sich Spieler und Trainer aber dennoch über den nicht erwarteten Nordbayerischen Vizemeistertitel, der zur Teilnahme an der Bayerischen Meisterschaft Anfang Mai berechtigt. bd

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.03.2019