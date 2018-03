Eduard Sattler singt seit 70 Jahren

Anzeige

Oberstetten.Bei der Hauptversammlung des Gesangvereins Liederkranz Oberstetten ehrte Gauvorsitzender Gerhard Hauf verdiente Sänger für insgesamt 130 Jahre aktives Singen.

Eduard Sattler singt seit nunmehr 70 Jahren im Oberstettener Chor, wobei der Verein selbst seit 140 Jahren besteht. Diese besondere und im Hohenloher Gau einzige Ehrung stand im Mittelpunkt der Versammlung. In einer sich veränderten Chorlandschaft zeigen gerade solche Auszeichnungen die Verlässlichkeit des treuen Sängers. Eduard Sattler hat in dieser langen Zeit alles miterlebt, was diesen Verein prägte. Er war selbst sechs Jahre Stellvertretender und acht Jahre erster Vorsitzender.

Weiterhin wurden Siegfried Wörner für 25 Jahre und Reinhard Gerlinger für 35 Jahre Singen geehrt. Reinhard Gerlinger wurde deshalb zum Ehrenmitglied ernannt. Für die Geehrten wurden das „Bundeslied“ und „Es zeiht unser Lied in die Welt“ gesungen. Letzteres hat Eduard Sattler vor drei Jahren zu seinem 85. Geburtstag dem Verein geschenkt. Nach den umfangreichen Berichten des Vorstands blickte man wieder auf ein ereignisreiches Jahr mit vielen Auftritten zurück.