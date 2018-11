Weikersheim.EDV-Kurs für Einsteiger: Der Kurs erfordert keine Vorkenntnisse und ist für alle älteren Erwachsenen, die reinschnuppern wollen und das Medium Computer kennenlernen möchten, geeignet. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Vermittelt werden Hintergrundinformationen, die wichtigsten Punkte zur Struktur des PC und eine Einführung in das Textverarbeitungsprogramm Word. Alles mit einfachen Erklärungen und praxisnahen Übungen. Jeder Teilnehmer hat während der Schulung ein Laptop mit Windows sieben und Word 2010 zur Verfügung. Termine: Donnerstag, 29. November und 6. Dezember, jeweils von 9 bis 12.15 Uhr in der Geschäftsstelle der Kreislandfrauen Main-Tauber, Schulstraße 7 in Weikersheim. Durch den Kurs führt ein Mitarbeiter der Firma Hanselmann. Anmeldung bei Manuela Schuler, Telefon 07934 / 9957100 oder E-Mail an landFrauen2014-mtk@gmx.de erforderlich.

