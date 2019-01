Ehrenamtliches Engagement finanziell unterstützt

Künzelsau/Öhringen.Die Volksbank Hohenlohe überreichte wieder Spenden an über 100 Vertreter des Ehrenamtes in der Stadthalle Künzelsau. Für das Jahr 2018 schüttet die Volksbank Hohenlohe 112 097,50 Euro an Spenden, welche aus den Reinerlösen des VR-GewinnSparens stammen, an Hohenloher Vereine und Organisationen aus.

Volksbank-Vorstandsvorsitzender Dieter Karle würdigte die Leistungen aller Teilnehmer; sie hätten großes ehrenamtliches Engagement bewiesen, das von großer Bedeutung für die Region Hohenlohe sei. Auch berichtete Dieter Karle über eine neu geschaffene Möglichkeit für Grundschulen, an eine Volksbank-Spende zu kommen.

Den Festabend begleiteten die beiden Musiker von „Iwwerzwerch“ mit ihrer Mundart-Musik, welche für eine tolle Stimmung sorgte. Neben den vielen Vereinen und gemeinnützigen Organisationen, die an dem Abend eine Spende erhielten, unterstützt die Volksbank Hohenlohe auch die Hohenloher Weinhoheiten. Stellvertretend dafür nahm die amtierende Hohenloher Weinkönigin Kim Pfisterer einen Scheck in Höhe von 2000 Euro für eine neue Krone für die Hohenloher Weinprinzessin entgegen. Über eine finanzielle Unterstützung für das Tanzworkshop-Projekt mit der Grundschule in Ernsbach freute sich der Verein Fit und Gesund. Der Kindergarten Wolkenschloss aus Niederstetten erhielt eine Spende für das Kindergartenprojekt „Gesundes Frühstück“.

Die weiteren Spendenempfänger: Alten- und Pflegeheim Haus zum Fels, AWO Pflege und Betreuung gGmbH, Bischof von Lipp Schule Mulfingen, Blaskapelle Eberstal, Bundesliga Schützen Waldenburg, Der Quellhof, Deutsches Rotes Kreuz OV Ernsbach-Forchtenberg-Sindringen, die Dorfgemeinschaft Lobenhausen, Drachen- und Gleitschirmflieger Hohenlohe, Eichendorffschule Crailsheim, Erlacher Höhe Hohenlohe-Franken, Evangelisches Jugendwerk im Kirchenbezirk Öhringen, Evangelische Kindergarten Weißbach, Evangelische Kirchengemeinde Eschental, Evangelische Kirchengemeinde Gerabronn, Evanelische Kirchengemeinde Hengstfeld, Evangelische Kirchengemeinde Langenburg, Evangelische Kirchengemeinde Ruppertshofen, Evangelische Kirchengemeinde Wiesenbach, Evangelische Heimstiftung Württemberg GmbH, Förderverein der Bläserakademie Künzelsau und der Bläserphilharmonie Hohenlohe, Förderverein der Stadtkapelle Künzelsau, Freibadfreunde Schrozberg, Freiwillige Feuerwehr Ingelfingen, FSV Hollenbach, FuF-Laifteam, Gemeinsam Daheim, Gesangverein Ernsbach, Gesangverein Garnberg 1894, Gymnastikgruppe des SV Berlichingen, Herzsportgruppe Brettheim, Historischer Verein Rot am See Bebenburger, Islandpferdefreunde Hohenlohe-Tauber, Johann-Friedrich-Mayer-Schule Kupferzell, Jugendfeuerwehr Kupferzell, Jugendhaus Gerabronn, Kammerchor Crailsheim, Katholische Kirchengemeinde St. Michael, Kit-Familiäre Kindertagsbetreuung Hohenlohekreis, Kreislandfrauenverband Hohenlohe, Männergesangverein Eschental, Musicalforum Hohenlohe, Musikverein Berlichingen, Musikverein Langenbeutingen, Musikzug TSG Öhringen, Orchesterverein Öhringen, Posaunenchor Blaufelden, Radfahrverein Hohenlohe Öhringen, SC Klepsau, SG Sportschule Waldenburg 1999, Sportsfreunde Nagelsberg, SpVgg Hengstfeld-Wallhausen, Stadtbücherei Waldenburg, Süddeutsche Gemeinschaft Künzelsau, SV Morsbach, TC Jagst Langenburg, THW Helfervereinigung Künzelsau, Torpedo Dörrenzimmern, TSG Kirchberg 1861, TSG Öhringen, TSG Waldenburg, TSV Blaufelden, TSV Dünsbach, TSV Gerabronn, TSV Ingelfingen, TSV Künzelsau, TSV Kupferzell 1897, TSV Niedernhall, TSV Untersteinbach, TV Niederstetten, Verein der Hundefreunde sowie der SV Dimbach.

Die nächste Bewerbungsphase für die Spenden hat begonnen. Die nächste Ausschüttung findet im Juni statt. Mit einem konkreten Projekt kann sich jeder für eine Spende aus dem Volksbank-Gewinn-Spartopf bewerben.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.01.2019