Ein eigener Ausschuss für Niederstetten?

Niederstetten.Um die Zuständigkeiten innerhalb der Kommune klarer zu regeln, hat die Stadt ihre Hauptsatzung geändert. Die lag jetzt dem Gemeinderat in dessen Sitzung am Mittwochabend zum Beschluss vor.

Zwei vorgeschlagene Änderungen sorgten im Gremium allerdings für Diskussionen. Die eine betraf die so genannten „Beschließenden Ausschüsse“. Zurzeit gibt es davon zwei: den Ausschuss für Verwaltung, Wirtschaft und Kultur und den Ausschuss für Bau-, Wohnungswesen und Umwelt.

Diese Ausschüsse könnten, so Bürgermeisterin Heike Naber, durch einen so genannten „Beratenden Ausschuss“ ersetzt werden. Dieser würde in etwa den Ortschaftsräten entsprechen, nur bestünde dieser dann nur aus Stadträten der Kernstadt. Der „Beratende Ausschuss Niederstettener Stadträte“ würde zu „wichtigen, die Kernstadt betreffenden Angelegenheiten“ gehört werden. Hintergrund der Änderung sei, so Naber, dass immer wieder thematisiert würde, dass es ja für die Kernstadt keinen „Ortschaftsrat“ gebe. Dies sei auch wegen der unechten Teilortswahl gar nicht möglich.

Sprecher wählen

Dennoch könne ein Beratender Ausschuss gebildet werden, der ähnliche Befugnisse habe wie ein Ortschaftsrat und sich bei Bedarf einen Sprecher wählen könne. Umsetzbar wäre die neue Regelung nach der Kommunalwahl Ende Mai, sagte Hauptamtsleiterin Silvia Weidmann. Da es zu diesem Vorschlag noch zu viele Fragen gab – etwa, ob der Beratende Ausschuss die Beschließenden Ausschüsse ersetzt oder ergänzt, wie oft er sich treffen soll oder ob die Bildung überhaupt sinnvoll ist– wurde diese Thema aus dem Beschluss über die Hauptsatzung vorerst herausgenommen und wird nochmals gesondert beraten.

Klärungsbedarf sah Stadtrat Roland Landwehr auch bezüglich der Erhöhung der Mittel, über die etwa die Bürgermeisterin im Rahmen der Haushaltsplanung entscheiden darf. Waren es früher 5000 Euro, so wurde der Betrag auf 10 000 bis im Einzelfall 25 000 Euro erhöht, was ihm offenbar sehr hoch erschien. Bei über- und außerplanmäßigen Ausgaben sollen es im Einzelfall bis zu 7500 Euro sein. Naber betonte, dass diese Befugnis ja nur Maßnahmen betreffe, die ohnehin im Haushaltsplan vorgesehen seien und auch hier der im Vorfeld angesetzte Betrag eingehalten werden müsse. Und sie ergänzte: „Durchführungsbeschlüsse sind ja im Vermögenshaushalt weiterhin nötig“.

Klaus Lahr fand, dass es den Gemeinderat entlaste, wenn die Bürgermeisterin „Entscheidungen im Rahmen der Verwaltungsaufgaben“ fällen könne. „Wir können das in einem vertrauensvollen Verhältnis machen“, versuchte die Bürgermeisterin die Zweifel weiterer Stadträte zu zerstreuen und ergänzte: „Wir wollen ja auch nicht der Kritik ausgesetzt werden. sem

