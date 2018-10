Ein Genuss für Gaumen und Gehör

Beim Herbstliederabend mit Weinprobe des MGV Laudenbach wurden Gaumen und Gehör der Gäste verwöhnt.

Laudenbach. Bei der musikalischen Weinprobe des Männergesangvereins Laudenbach in der weinherbstlich dekorierten Zehntscheune wurden die zahlreichen Gäste sowohl in musikalischer Hinsicht von vier Chören als auch durch die Weinspezialitäten der WG Markelsheim verwöhnt.

Nach dem musikalischen Auftakt „Schwinge dich auf mein Lied“ durch den Männergesangverein Laudenbach begrüßte Vorstand Michael Öchsner die Gäste. Der Herbstliederabend wird seit 1987 im Zwei-Jahres-Rhythmus veranstaltet. Mit den Liedern „Santiano“ und „Ich trink den Wein nicht gern allein“ stimmte der MGV Laudenbach auf die erste Weinprobe ein.

Mit dem Heimatlied „Wo auf des Tales schmalen Weg“ begrüßte Probensprecher August Muhler die Weingäste. Als gebürtiger Laudenbacher und anerkannter Weinfachmann gab er gerne zu, dass der Wein zu seiner Lebensaufgabe geworden ist. Da er selbst Vorstand des Liederkranzes Ellhofen ist, habe diese musikalische Weinprobe sein besonderes Interesse geweckt. Zur Einstimmung auf den Abend gab es ein Glas Markelsheimer Secco zur Begrüßung. Als erster Wein wurde ein Müller-Thurgau halbtrocken 2017 aus der Lage Laudenbacher Schafsteige präsentiert. Im Duft und Geschmack zeigt er deutlich seine Herkunft vom Muschelkalkboden. Weinkönigin Constanze Schmitt freute sich in Ihrem Grußwort auf einen abwechslungsreichen musikalischen und genüsslichen Abend.

Mit den Liedern „Jetzt kommen die lustigen Tage“, Lustig ihr Brüder“, „Beim Kronenwirt“ und „Rot sind die Rosen“ präsentierte die Chorgemeinschaft Archshofen- Creglingen-Niederrimbach ihr musikalisches Können. Als zweiter Wein des Abends wurde ein Markelsheimer Tauberberg Grauburgunder Kabinett trocken 2017 serviert.

Auf der Querflöte begleitet

Mit dem Lied „Ich wollte nie erwachsen sein“, auf der Querflöte begleitet von Hannah-Sophie Metzger, führten die Laudenbacher MGV-Sänger zur Ehrung durch den Chorverbandsvorsitzender Gerhard Hauf und MGV-Vorstand Michael Öchsner. Jeder Sänger erhielt eine Urkunde und ein Weinpräsent. Für 25 Jahre Mitglieschaft wurden folgende Mitglieder geehrt: Günter Appold, August Engert, Anton Feldhofer, Matthias Michelberger, Hubert Muhler. Von den Aktiven Sängern wurden für 25 Jahre Matthias Metzger, Raimund Muhler, Rainer Schmitt und Thorsten Tagscherer geehrt. Für 30 Jahre wurde durch den Chorverband Hohenloher Sängergau geehrt: Nikolai Metzger (Chorleiter), Alexander Oechsner, Georg Öchsner, Michael Öchsner (seit 1994 erster Vorstand, seit 2001 Gaubeirat) und Dieter Schmitt. Für 40 Jahre durch den Schwäbischen Chorverband geehrt wurden Ludwig Sturm (27 Jahre Beirat, 24 Jahre Notenwart). Für 50 Jahre durch den Deutschen Chorverband geehrt wurden Helmut Möller (seit 2014 Sänger im MGV, vorher in verschiedenen Vereinen in verantwortlichen Funktionen aktiv). Für 65 Jahre durch den Schwäbischen Chorverband geehrt wurde Josef Oechsner (sieben Jahre 2. Vorsitzender, 27 Jahre Vorsitzender, vier Jahre Gaupressewart, 16 Jahre stellv. Gauvorsitzender, seit 1994 Ehrenvorsitzender des MGV Laudenbach). Für 70 Jahre durch den Deutschen Chorverband geehrt wurden Ewald Rein (41 Jahre Schatzmeister im MGV Laudenbach, viele Jahre Schatzmeister im Chorverband Hohenloher Gau). Besonders hob Oechsner die 30 Jahre Nikolai Metzgers als MGV-Chorleiter hervor. „Halleluja, sing ein Lied“ war danach die Würdigung der verdienten Sängerkollegen. Als dritter Wein wurde ein Markelsheimer Propstberg Silvaner Spätlese trocken 2017 ins Glas eingeschenkt. Der Silvaner ist dank des mineralischen Muschelkalkbodens in der Region zum Anbau bestens geeignet. Musikalisch vielseitig und überzeugend traten der MGV Herrenzimmern, der Liederkranz Pfitzingen und die Gruppe Viva la Vida in unterschiedlicher Besetzung mit den Liedern „Courage“, „Glück“, „Nette Begegnung“, „‘s Leb‘n is wiar a Traum“, Photograph“ und mit einem Medley ihrer liebsten Lieder aus zehn Jahren auf.

Stimmungsvolle Überleitung

Es war eine stimmungsvolle Überleitung mit viel Applaus zum vierten Wein, einem Laudenbacher Schafsteige Tauberschwarz trocken 2017. Mit dem Projektchor der Pfarrgemeinschaft Tauber-Gau und den Liedern „This little light of mine“, „I got schoes“, „Geboren um zu leben“ und „Mama Loo“ kam dann mit den Gospelsongs so richtig Stimmung in der Zehntscheune auf. Klatschen und mitmachen war angesagt und so hatte der junge Chor auch mit dem Solo von Silvia Baumann bei seinem ersten Auftritt die Sangesfreunde voll überzeugt. Die Weine fünf und sechs waren ein Markelsheimer Tauberberg Spätburgunder Spätlese trocken 2016 und ein Markelsheimer Tauberberg Schwarzriesling Auslese 2015, der Krönungswein von Constanze Schmitt. Der Schwarzriesling wird als erfolgreichste Rebsorte seit Jahrhunderten im Tauber- und Vorbachtal kultiviert. Am Ende lobte Probensprecher Muhler, dass er in der „Alten Heimat“ die Möglichkeit hatte diese regionalen Weinspezialitäten zu vorzustellen. Mit den Liedern „Aus der Traube in die Tonne“ und „Moskau“ würdigte Vorstand Öchsner alle die zu dem Gelingen des Abends beigetragen hatten.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 31.10.2018