Niederstetten.Zwölf Jungen und Mädchen haben in der Jakobskirche in Niederstetten das Fest ihrer Konfirmation gefeiert.

„Jedem seine Meinung sagen“ war das Thema, das die Gruppe für ihren Gottesdienst ausgewählt hat. Dahinter steckt der Wunsch, gesehen und ernst genommen zu werden.

In der Predigt erzählte Vikar Michael Bauer die biblische Geschichte einer Frau, die von niemandem ernst genommen wurde. In ihrer Situation erkennt sie: „Da ist ein Gott, der mich sieht“. Diese Zusage gelte, so Bauer, auch für die Konfirmandinnen und Konfirmanden. Hätte Gott ein Profil bei Facebook, so war sich Bauer sicher, würde er die Profilbilder der Konfirmanden mit einem „gefällt mir“ markieren.