Ein Könner auf der Gitarre mit einer tollen Stimme

Aub.Gleich zwei Musikdarbietungen der besonderen Art fanden auf der Auber Spitalbühne statt. Zunächst trat „Mosaik“, die Inklusionsband der Mainfränkischen Werkstätten, auf.

Seit sechs Jahren spielt die Gruppe zusammen: Menschen mit Handicap und nicht behinderte Bandmitglieder.

Dass die Musiker und die Musikerin sich inzwischen ein großes Repertoire an Musikstücken angeeignet haben, die sie noch dazu meisterhaft spielen, bewies die Gruppe auf der Auber Spitalbühne.

Den Akteuren machte ihr Auftritt sichtlich Spaß. Mit Hingabe waren sie bei der Sache, verstanden es dazu, die Freude an der Musik und die gute Stimmung auch auf ihr Publikum zu übertragen.

Begeistert standen die Zuhörer vor der Bühne, ganz besonders beim Auftritt von „Elvis“. Klar, dass die Band, die zeitweise von Andreas Kümmert an der Gitarre unterstützt wurde, für diesen Auftritt in die Verlängerung musste. Den Rufen nach Zugabe kam die Band gerne nach. Im Anschluss machte „Mosaik“ die Bühne frei für Andreas Kümmert. Für ihn und seine Musik waren viele der inzwischen rund 300 Zuhörer eigens nach Aub gekommen: Andreas Kümmert, der Liedermacher und Interpret mit Glatze und Rauschebart aus Gemünden, erwies sich beim Open Air der Veranstaltungsreihe „Still got the Blues“ nicht nur als Könner auf der Gitarre, sondern begeisterte sein Publikum vor allem mit seiner Stimme. Seine Stücke trug er mit viel Herzblut vor. Mit seiner Musik sein Publikum zu begeistern, ist ihm in Aub, beim Open-Air-Auftritt auf der Spitalbühne, rundum gelungen. Begeisterter Applaus war der Dank an den Musiker. ag

