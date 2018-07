Ein Treffpunkt für Laufbegeisterte

Anzeige

Alte Tradition

Rainer Striffler erinnerte sich, dass es bereits in den siebziger und achtziger Jahren einen Lauftreff beim TSV gab, also lange bevor die breite Masse sich in diese Richtung bewegte. Jedoch war dieser Treff zwischenzeitlich eingeschlafen.

Mit der Ausweisung von vier neuen Laufstrecken über einen, drei, fünf und zehn Kilometern, die Striffler ausgetüftelt und ausgeschildert hat, soll nun an diese alte Tradition angeknüpft werden. Zahlreiche Ausdauersportler gibt es, die dieser Leidenschaft alleine oder in Gruppen im Vorbachtal bereits jetzt nachgehen. Im vergangenen Jahr war der TSV als „schwarzer Block“ mit neuen Laufshirts stark am Herbstfestlauf in Niederstetten aufgetreten. Alle, die für den TSV bei Laufveranstaltungen dieses Jahr an den Start gehen, bekommen solch ein Shirt. Ortsvorsteher Gerhard Hauf sprach von einem innovativen Schritt, den der Verein mit den neuen Laufstrecken gehe. Mann müsse die Leute begeistern und mitnehmen bei diesem gesunden Trend.

Der Vorsitzende des TSV, Steffen Reißenweber begrüßte bereits zur ersten offiziellen Runde über 40 Läufer beiderlei Geschlechts und unterschiedlichsten Alters. Er freute sich über die gute Resonanz. Sein Dank ging an Rainer Striffler für die Ausarbeitung. Auch Obst und Getränke gab es nach der anstrengenden Runde bei hochsommerlichen Temperaturen.

Die Strecken beginnen allesamt an einer Feldwegkreuzung 300 Meter nördlich des ehemaligen Bauschuttplatzes. Sie führen über Feld- und Wiesenwege zwischen Vorbachzimmern, Wermutshausen und Ebertsbronn.

Die Zehn-Kilometer-Strecke reicht ein Stück weit in Laudenbacher Terrain.

Die Verantwortlichen im TSV hoffen nun, dass die Strecke rege genutzt wird und sich eventuell auch wieder ein regelmäßiger Lauftreff in Vorbachzimmern etabliert. ft

