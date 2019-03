Einblicke in die „Stihl“-Produktion

Adolzhausen.52 landwirtschaftlich Interessierte nahmen am 11. Ortsausflug teil. Wie die letzten Jahre auch ging es zu beeindruckenden Werksbesichtigungen, organisiert wie jedes Jahr von Kurt Meinikheim; dieses Mal zu „Stihl“ nach Waiblingen und zu Mezger nach Ditzingen.

Nach jahrelangen Bemühungen um einen passenden Termin bei Stihl, klappte es durch den Hauptvertragshändler Gerhard Dörr aus Stuppach endlich, eine Werksführung zu verwirklichen. Am Vormittag sah die Gruppe deren Produktion und später wurden die Geräte präsentiert. Im Anschluss ging es weiter nach Ditzingen zum Landmaschinenhandel Mezger. Der Chef persönlich führte die Adolzhausener durch seinen Import- und Exporthandel. Bei einer lebhaften Diskussion stellte er die Vorteile seiner Maschinen vor. Den Abend ließen die Teilnehmer in der Weinstube Banzhaf in Siebeneich ausklingen. km

