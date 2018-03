Einblicke in Hohenloher Wesensart

Anzeige

Bovenzenweiler.Johkurt und Paulaner, alias Kurt Rösch und Paul Grönsfelder, sind seit 2016 wieder komplett. Nach dem Weggang von „Mannequin“ Manfred Schaffarczyk haben sich die Väter des Hohenloher Musikkabaretts wieder zum Trio ergänzt. Mit von der Partie ist jetzt Bernd Leidig, der Dünsbacher, der die beiden am Klavier durch die Höhen und Tiefen begleitet.

Am Freitag, 23. März nehmen sie also in Bovenzenweiler ab „achdi“ mundart-gesungen wieder so ziemlich alles aufs Korn, was ihnen das Hohenloher Leben alltäglich bietet. Und geboten sind neben dem „Mouschd“ allemal „Maadlich und Miaschdbriah“ – so der Titel eines ihrer Regio-Hits. Akustisch ist ihre Kunst also immer noch „dr Musich, dr Schbroch und dm Mouschd“ verpflichtet. Die Musiker sind leidenschaftliche Botschafter dieser Lebenseinstellung. Das bunte Musik- und Satire-Trio arbeitet nach wie vor gemeinsam an den Instrumenten, also am Klavier, dem Bass, der Gitarre, stets an den Stimmbändern – und manchmal sogar am Akkordeon. Der Abend verspricht tiefe Einblicke in das Hohenloher Wesen und einen mitreißenden Hörgenuss.