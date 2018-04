Anzeige

Weikersheim.Mit der ganzen Familie das Schloss erleben oder auf ungewöhnlichen Wegen über den Dachstuhl wandeln – beides bieten die Sonderführungen von Schloss Weikersheim am nächsten Wochenende. Unter dem Thema „Eine Audienz beim Grafen“, steht die Familienführung am Samstag, 21. April, um 14.30 Uhr, die den speziellen Wünschen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen gerecht wird. Sie lässt das Leben am Grafenhof auch in Geschichten und Anekdoten lebendig werden. Besucher werden altersgerecht einbezogen. Ungewöhnliche Entdeckungen bietet Schlossverwalterin Monika Menth am Sonntag, 22. April, um 11 Uhr, bei der Sonderführung „Dem Grafen auf’s Dach gestiegen“. Nach dem Weg durch den prächtigen Rittersaal, erfährt man im Dachstuhl des Schlosses allerlei über einige Schlossbewohner, die dort hoch oben wohnten und arbeiteten. Zwischen dem Dachgebälk erleben die Besucher eindrucksvoll die Aufhängung des großen versilberten Leuchters, sie erfahren Interessantes über die Dachdeckung und sie genießen einen Blick in den Schlossgarten. Eine Anmeldung ist unter Telefon 07934/992950, erforderlich. pm