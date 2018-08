Eine Region der Superlative

Anzeige

Hohenlohe.Hohenlohe, einst ein beschauliches Land der Schlösser und Burgen, ist heute ein Land der Superlative. Es hat die meisten Weltmarktführer, die größte Dichte an Ökobauern, einen der großzügigsten Kunstmäzene in Deutschland, die ersten deutschen Jeans und die Kochertalbrücke, bei der Eröffnung 1979 die höchste Brücke Europas.

Die Sendung „Nächste Ausfahrt – Hohenlohe“ im SWR Fernsehen in Baden-Württemberg geht auf eine Zeitreise und zeigt die Entwicklung des Landkreises. Zu sehen am Donnerstag, 16. August, 20.15 bis 21 Uhr, SWR Fernsehen in Baden-Württemberg. Auf folgende Inhalte können sich die Zuschauer freuen:

Reinhold Würth schaffte den Aufstieg von einem Schraubenhandel mit einem Mitarbeiter zu einem weltweiten Firmenimperium mit 78 000 Mitarbeitern. An seiner international beachteten Kunstsammlung lässt er die Öffentlichkeit teilhaben.