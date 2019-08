Eine unscheinbare Rarität

Sie wirken recht unscheinbar und fallen dem Betrachter nicht auf Anhieb ins Auge. Doch wer sich etwas näher mit ihnen befasst, merkt schnell, dass es sich um eine echte Rarität handelt: Hutrechen.

Elpersheim. Die Empore der evangelischen Pfarrkirche in Elpersheim unterscheidet sich in vielen Dingen kaum von anderen Gotteshäusern in der Region. Und dennoch sticht sie in gewisser Weise heraus. Denn sie verfügt über etwas, das in nicht mehr so vielen solcher Gebäude innerhalb der Evangelischen Landeskirche von Württemberg zu finden ist: Hutrechen. Mehrere davon, aus Holz hergestellt, befinden sich am Ende der beiden Treppenaufgängen, die zur Empore führen.

Immer darauf gestoßen

„Bei meinen Beratungsfahrten in den letzten 19 Jahren bin ich immer wieder auf solche Hutrechen gestoßen, aber sie sind selten anzutreffen“, bestätigt Sylvia Grupp vom Referat Bauberatung beim Evangelischen Oberkirchenrat in Stuttgart. Oft seien sie direkt neben der Treppe, oben beim Emporenzugang, an der Wand befestigt, manchmal allerdings auch im Treppenauge als stehende Konstruktion oder an der Treppe zum Dachboden angebracht. „Ab und an findet man an diesen Stellen auch Garderobenständer oder Haken für Mäntel.“

„Ich schätze“, so Grupp weiter, „dass ich in all der Zeit etwa 25 solcher Hutrechen gesehen habe – bei rund 1500 Kirchen also nicht häufig.“ Dass sogar noch Namen angebracht seien, „habe ich bewusst noch nie wahrgenommen, allerdings gibt es manchmal auch mit Nummern versehene“. Eine Statistik für diese Besonderheit gebe es nicht, aber die Kirche in Elpersheim gehöre zu den ganz wenigen innerhalb der Württembergischen Landeskirche.

Pfarrer Horst-Frithjof Tschampel war die Bedeutung dieser Besonderheit bislang auch noch nicht so klar gewesen. Erst jetzt, nachdem auch Historiker Dr. Christoph Bittel auf dieses Detail aufmerksam gemacht habe, sei ihm dies bewusst geworden. Und er sei auch ein bisschen stolz darüber. Nachdem er jetzt wisse, was es mit diesen Holzhaken auf sich habe, sei auch keinesfalls daran gedacht, sie abzuhängen.

Teils noch gut erhalten

Die Elpersheimer Hutrechen sind zum Teil noch sehr gut erhalten, bisweilen sind sogar noch die darunter stehenden Namen lesbar. „Früher waren die Frauen unten in der Kirche, während die Männer ihren Platz auf der Empore hatten“, erklärt Pfarrer Tschampel. Zum Gottesdienst seien sie mit Kopfbedeckung gekommen, hätten jedoch eine Möglichkeit benötigt, diese abzulegen – deswegen die Hutrechen.

